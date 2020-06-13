Güney Kıbrıs'ta koronavirüsten sonra AIDS alarmı! Güney Kıbrıs'ta dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgının ardından HIV (AİDS) korkusu sardı.

Güney Kıbrıs'ta dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgının ardından HIV (AİDS) korkusu sardı. Ülkede HIV pozitif kişi sayısının bine çıktığı açıklandı.

Güney Kıbrıs'ta dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgının ardından HIV (AİDS) vakalarında rekor artış yaşandığı duyuruldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Güney Kıbrıs Rum Kesimi AIDS Destek Hareketi basın sorumlusu Hristos Krasidis, 1986'dan 2018'e kadar 1226 HIV pozitif vaka saptandığını ve bu kişilerin takip altında bulunduğunu belirtti. Özellikle 2018'de 78 pozitif vaka saptandığını, pozitif vaka sayısının 2017'de 85, 2016 ve 2015'te 80 olduğunu ifade eden Krasidis "2019 verilerinde de artış olduğunu biliyoruz ve bu artışın 2018'den çok daha yüksek olması bekleniyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA