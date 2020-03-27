Güney Kıbrıs'ta korona virüse bağlı ölü sayısı 5 yükseldi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) korona virüse bağlı ölü sayısı 5'e yükseldi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) korona virüse bağlı ölü sayısı 5'e yükseldi.

Çin'de ortaya çıkan tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. GKRY'de bugün korona virüse bağlı 2 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükselirken, korona virüs vakaları 16 kişi artarak 162'ye ulaştı. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA