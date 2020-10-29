Son dakika: Güney Kıbrıs'ta halk sokağa döküldü
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Son dakika: Güney Kıbrıs'ta halk sokağa döküldü

29.10.2020 15:49 | Son Güncelleme: 29.10.2020 16:14
Son dakika: Güney Kıbrıs'ta halk sokağa döküldü

Son dakika haberi... GÜNEY Kıbrıs'ın Limasol kentinde koronavirüs önlemlerindeki yetersizlik ve yolsuzlukları protesto eden halk, sokakları savaş alanına çevirdi.

GÜNEY Kıbrıs'ın Limasol kentinde koronavirüs önlemlerindeki yetersizlik ve yolsuzlukları protesto eden halk, sokakları savaş alanına çevirdi. 

Güney Kıbrıs'ın Limasol kenti savaş alanına döndü. Kıbrıs'ın güneyinde koronavirüs önlemlerindeki yetersizlik ve yolsuzlukları protesto eden halk, sokakları savaş alanına çevirdiParkta toplanan yüzlerce kişi ilk önce belediye binasına doğru yürüyüşe geçti. Polis protestoculara engel olmak istedi ancak, protestocular polise molotof kokteyli ile karşılık verdi. Çıkan olaylarda göstericiler bir polis aracını ateşe verdi. Polis zaman zaman havaya ateş açtı. Öte yandan Güney Kıbrıs'ta şu ana kadar 3 bin 930 vaka tespit edildi.


Son dakika: Güney Kıbrıs'ta halk sokağa döküldü
Son dakika: Güney Kıbrıs'ta halk sokağa döküldü
Son dakika: Güney Kıbrıs'ta halk sokağa döküldü
Son dakika: Güney Kıbrıs'ta halk sokağa döküldü
Son dakika: Güney Kıbrıs'ta halk sokağa döküldü
Son dakika: Güney Kıbrıs'ta halk sokağa döküldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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