Güney Kıbrıs'ta da korona virüs vaka sayısı 33 oldu Güney Kıbrıs Rum Kesiminde korona virüsü vaka sayısı 33'e yükseldi.

Güney Kıbrıs Rum Kesiminde korona virüsü vaka sayısı 33'e yükseldi.



Güney Kıbrıs Rum Kesiminde ilk korona virüsü vakasının ortaya çıkmasıyla birlikte salgın hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Güney Kıbrıs Rum Kesiminde 26 pozitif korona virüsü vakasının görüldüğü açıklamasının ardından Rum Sağlık Bakanlığı 7 kişide daha korona virüs teşhisi tespit edildiğini, yeni tanılarla birlikte bu sayının 33'e yükseldiğini duyurdu. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA