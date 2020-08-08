Güney Kıbrıs'ta çıkan yangın kontrol altına alınamıyor GÜNEY Kıbrıs'a bağlı Limasol ve Baf İlçe sınırında bulunan ormanlık alanlarda bu sabaha karşı yangın çıktı.

GÜNEY Kıbrıs'a bağlı Limasol ve Baf İlçe sınırında bulunan ormanlık alanlarda bu sabaha karşı yangın çıktı. Rum kaynakları, yangının büyüyerek devam ettiğini, aşırı rüzgar nedeniyle de kontrol altına alınamadığını belirtti.

Rum Polis Sözcüsü Christos Andreou de, yangının kundaklama olabileceğini söyledi. Bölgede iki şüpheli aracın tespit edildiğini, araştırmaların devam ettiğini belirten Andreou, yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini belirtti.

Kaynak: DHA