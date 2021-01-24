Güney Kıbrıs'ta cep telefonlarına gönderilen Kovid-19 mesajı paniğe neden oldu
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Güney Kıbrıs'ta cep telefonlarına gönderilen Kovid-19 mesajı paniğe neden oldu

24.01.2021 17:08 | Son Güncelleme: 24.01.2021 17:12
Güney Kıbrıs'ta cep telefonlarına gönderilen Kovid-19 mesajı paniğe neden oldu

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde arızalanan filyasyon sistemi, yüzlerce kişiye sms yolu ile "Pozitif vakalar ile yakın temaslısınız" mesajı paniğe neden oldu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde arızalanan filyasyon sistemi, yüzlerce kişiye sms yolu ile "Pozitif vakalar ile yakın temaslısınız" mesajı paniğe neden oldu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde filyasyon sistemi çöktü. Yaşanan arıza nedeniyle yüzlerce kişiye sms yolu ile "Pozitif vakalar ile yakın temaslısınız" mesajı gönderildi. Mesajı yüzlerce kişi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) İnovasyon Müsteşarlığı'nı ve Sağlık Bakanlığı'nı telefon yağmuruna tuttu. Yaşanan krizin ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) İnovasyon Müsteşarlığı açıklama yaparak koronavirüs filyasyon sisteminde iyileştirme yapılırken teknik arıza meydana geldiğini mesajın dikkate alınmaması gerektiği ifade edildi.  İnovasyon Müsteşarlığı yaşanan arıza nedeniyle halktan özür diledi. 

RUM KESİMİNDE SON DURUM

Güney Kıbrıs'ta dün son 24 satte 122 yeni vaka saptanırken, koronavirüsü nedeniyle 4 kişinin daha hayatını kabettiği ifade edildi. Güney Kıbrıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 183'e ulaşırken, vaka sayısı 30 bine dayandı.


Güney Kıbrıs'ta cep telefonlarına gönderilen Kovid-19 mesajı paniğe neden oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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