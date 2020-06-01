Güney Kıbrıs'ta bulunan Köprülü Camisi'ne çirkin saldırı
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Güney Kıbrıs'ta bulunan Köprülü Camisi'ne çirkin saldırı

Güney Kıbrıs'ta bulunan Köprülü Camisi'ne çirkin saldırıSefa KARAHASALEFKOŞA, (DHA)- GÜNEY Kıbrıs'ta Limasol şehrinde bulunan Köprülü Camisi'ne 3 adet molotofkokteyli atıldı.

01.06.2020 14:45 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:50

Güney Kıbrıs'ta bulunan Köprülü Camisi'ne çirkin saldırı

Sefa KARAHASALEFKOŞA, (DHA)- GÜNEY Kıbrıs'ta Limasol şehrinde bulunan Köprülü Camisi'ne 3 adet molotofkokteyli atıldı. Caminin girişine atılan molotofkokteylleri erken fark edilerek söndürüldü. Kimliği belirsiz Rumlar tarafından caminin duvarına da İslam karşıtı yazılar yazıldı. Rum polisi olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, camiye yönelik yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını söyledi. Her türlü ırkçı, ayrımcı yaklaşımı reddettiklerini söyleyen Atalay, Bu yapılan kabul edilemez. İslam düşmanlığı ile bir yere varılamaz dedi. Atalay, molotofkokteyllerinin erken fark edilmesi ile olası bir yangının engellendiğini ifade etti.

Güney Kıbrıs'ta bulunan Köprülü Camisi'ne çirkin saldırı

Kaynak: DHA

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