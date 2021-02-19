Güney Kıbrıs'ta "alkol bağımlığı" krizi: Psikologdan Anastasiadis'e "tedavi ol" önerisi

Rum Yönetimi'nde (GKRY) "altın pasaport " skandalıya zor günler geçiren Rum lideri Nikos Anastasiadis hakkında bir psikolog " Anastasiadis'in alkol bağımlılığı dikkate alınmalı" başlıklı mektupla başsavcılığa başvuruda bulundu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) en az 2.5 milyon Euro yatırım yapanlara vatandaşlık ve AB genelinde vizesiz seyahat hakkı verilmesini sağlayan "altın pasaport" uygulaması skandalının etkisi sürüyor.

ALKOL MASASINDA İTİRAF ETMİŞTİ

Rum lideri Nikos Anastasiadis'in "Altın yumurtlayan tavuk" diye nitelendirdiği, yatırım karşılığı yabancılara satılan AB pasaportları nedeniyle Türklerle anlaşmak istemediğini ileri süren Kathimerini gazetesinin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde yayın yapan baskısının genel yayın yönetmeni Andreas Paraskos, "Anastasiadis, dönemin Yunan Başbakanı Çipras'la Atina'da bir eğlence masasında, 'Altın pasaportlardan ofisime 300 milyon euro geldi, hepsini özel uçakla Şeysel adalarına gönderdim" dediğini yazmıştı.

"ENDİŞE DUYUYORUM, DEVLET İŞLERİNİ DE İFŞA EDEBİLİR"

Bunun üzerine Rum psikolog Haris Haralambus, Rum lideri Anastasiadis'in vücut fonksiyonlarının işleyişine etkisiyle ilgili başsavcıya mektup gönderdi. Haralambus, başsavcılığa hitaben yazdığı mektupta, Anastasiadis'in ruhsal durumunun değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Endişe duyuyorum, zira Cumhurbaşkanı yaşanan bazı olaylara ilişkin hafıza kaybı yaşadığını gösteriyor. Olayları hatırlamıyor ve yaşanan olaylardan yaşanmamış gibi söz ediyor. Devlet işlerini de ifşa edebilir" ifadelerini kullandı.

"TEDAVİ GÖRMESİ GEREKİR"

Rum psikolog Haralambus, Rum lideri Anastasiadis'in alkol bağımlılığı tedavisi görmesi gerektiğine vurgu yaparak, Tedavi de görmesi gerekir, çünkü yıllarca alkol tüketen kişiler tedavi olmayı reddederler. Cumhurbaşkanının beynine zarar verebilecek tıbbi sendromlardan söz edebiliriz" şeklinde konuştu. Yerel medyaya konuşan Haralambus, mektubu 16 Şubat'ta başsavcıya gönderdiğini açıklayarak, şu ana kadar bir yanıt almadığını belirtti.

ANASTASİADİS İFADE VERMİŞTİ

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, 2 Şubat'ta GKRY'de en az 2,5 milyon euroluk yatırım yapanlara hem vatandaşlık hem de AB ülkelerinde vizesiz seyahat imkanı tanıyan 'altın pasaport' uygulamasıyla ilgili soruşturmada ifade vermişti. Anastasiadis, Araştırma Komitesi'ne ifade veren ilk isim olmuştu.İfadesinde, sistemin boşluk ve zayıflıklarının bulunduğunu kabul eden Rum lider, vatandaşlık için başvuranların bürokratik incelemesinin İçişleri Bakanlığınca yapıldığını, kabinenin de onay mercii olarak çalıştığını hatırlatmıştı. Anastasiadis, uygulamanın sona erdirildiğini de belirtmişti.

ALTIN PASAPORT SKANDALI

2004 yılında AB üyesi olan Kıbrıs Rum Kesimi, yıllardan beri para karşılığı AB pasaportu satmakla suçlanıyor. Rum yönetimi 2014'te bankacılık krizine girmiş, 10 milyar euroluk AB kurtarma planı ve pasaport satışlarıyla krizden çıkmıştı. Kıbrıslı Rumlar, 2014'ten beri 5 binden fazla yabancıya AB vatandaşlığı dağıttı ve karşılığında yaklaşık 7 milyar euroluk doğrudan yatırım aldı. Rum Yönetimi yasalarına göre, 2 milyon euroluk devlet tahvili ya da gayrimenkul alan yabancılara vatandaşlık veriliyor. Ancak Rumların bu uygulaması nedeniyle Rusya, Çin ve Uzakdoğu'dan birçok sakıncalı ismin de AB vatandaşlığı alabildiği iddia ediliyor.

- Lefkoşa

Kaynak: Demirören Haber Ajansı