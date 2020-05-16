Güney Kıbrıs, Suudi Arabistan kraliyet ailesi üyelerine AB pasaportu sattı Avrupa Birliği üyesi olan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Suudi Arabistan kraliyet ailesi üyelerine 'Kıbrıs Cumhuriyeti' pasaportu sattığı ortaya çıktı.

Avrupa Birliği üyesi olan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Suudi Arabistan kraliyet ailesi üyelerine 'Kıbrıs Cumhuriyeti' pasaportu sattığı ortaya çıktı.

Avrupa Birliği üyesi olan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Suudi Arabistan kraliyet ailesi üyelerine 'Kıbrıs Cumhuriyeti' pasaportu sattığı ortaya çıktı. "Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi"ne (OCCRP) göre, Güney Kıbrıs, Suudi Arabistan kraliyet üyelerine de, yatırım karşılığında 'altın pasaport' olarak AB pasaportu sattı. Suudi Arabistan prensi Saud bin Abdulmohsen bin Abdulaziz Al Saud'un Rumlardan AB pasaportunu Temmuz 2017'de aldığı, eşlerinden birinin ve beş çocuğunun da 5 ay sonra Aralık ayında vatandaşlık aldığı ifade edildi. Rum medyası, vatandaşlıkların Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis'in, Suudi Arabistan ziyaretinin hemen öncesinde onayladığını yazdı.

6 MİLYAR 600 MİLYON EURO'LUK GELİR

Rum yönetiminin, 2013'ten bugüne kadar toplamda 6 milyar 6 milyon euro karşılığında vatandaşlık verdiği kaydedildi. Bu rakamın Gayrı Safi Yurtiçi Hasılası'nın yüzde 1,2'sine denk geldiği ifade edildi. AB vatandaşlığı bekleyenlerin sayısının şu anda 700 kişi olduğu belirtildi. Rum tarafından vatandaşlık almak için 2 milyon 500 bin Euro'luk yatırım yapma şartı bulunuyor.

Kaynak: DHA