Güney Kıbrıs Rum Yönetiminden korona virüse karşı yeni önlemler Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, korona virüse karşı alınan yeni önlemleri açıklayarak endişelenilmemesi gerektiğini ve vatandaşların önlemlere uyması gerektiğini belirtti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, korona virüse karşı alınan yeni önlemleri açıklayarak endişelenilmemesi gerektiğini ve vatandaşların önlemlere uyması gerektiğini belirtti.



Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, korona virüse karşı alınan yeni önlemleri açıkladı. Açıklanan kararların 15 Mart- 30 Mart tarihleri arasında geçerli olacağı belirtildi. Almak zorunda oldukları önlemlerin herkesin günlük yaşamını etkilediğinin farkında olduğunu ifade eden Anastasiadis, endişelenilmemesi gerektiği, vatandaşların önlemleri uygulamakla görevli olduğunu söyledi. Vatandaşları, Rum hükumetinin aldığı tüm kararlara uymaya davet eden Anastasiadis, önlemlerin yeterli olduğunu ancak kesin bir çözüm olmadığını da ifade etti.



Anastasiadis'in 15 Mart- 30 Mart tarihlerini kapsayan önlemler ise şöyle sıralandı:



1. Güney Kıbrıs Rum Kesimine giriş yapabilecek olanlar; Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşları, Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarında daimi ikamet edenler, Kıbrıs Cumhuriyeti'nde yasal olarak çalışanlar, diplomatik misyon sahipleri, Kıbrıs Cumhuriyeti üniversitelerinde eğitim görenler, ikamet izinleri olanlar.



2. İki bölge arasındaki geçişlerde sadece Kıbrıslı Türklere, Kıbrıslı Rumlara ve diplomatik misyonu olan kişiler geçiş izni sağlanacak.



3. Eğitime 10 Nisan'a kadar ara verilecek.



4. Ekonomik olarak kısıtlamalardan etkilenecek olanlara destek verilecek. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA