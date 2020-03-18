Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tüm uçuşları durdurma kararı aldı Kıbrıs Rum Yönetimi Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne ticari uçaklar dışında tum uçuşların durdurulacağını açıkladı.

Kıbrıs Rum Yönetimi Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne ticari uçaklar dışında tum uçuşların durdurulacağını açıkladı.

Kıbrıs Rum Yönetimi Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos, Güney Kıbrıs'taki havaalanlarının sadece ülkeden kalkacak uçaklar için açık bulunacağını, 21 Mart tarihinden sonra yolcu taşıyan hiçbir uçağın ülkeye inişine izin verilmeyeceğini bildirdi. Rum bakan, gıda vb. ürünleri taşıyan ticari uçakların bu yasaktan muaf olduğunu belirtilirken, kararın hangi tarihe kadar geçerli olacağını ise açıklamadı. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA