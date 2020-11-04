Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde sokağa çıkma yasağı
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde sokağa çıkma yasağı

04.11.2020 22:59 | Son Güncelleme: 04.11.2020 23:03
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde sokağa çıkma yasağı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) artan korona virüs vakaları nedeniyle 23.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) artan korona virüs vakaları nedeniyle 23.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) son aylarda artan korona virüs vakaları nedeniyle yeni tedbirler alındı. Buna göre 5 Kasım'dan itibaren bölgede 23.00- 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirilirken, ev ziyaretleri en fazla 10 kişi ile sınırlandırıldı. İbadetlerin sınırlı sayıda yapılmasına, spor müsabakalarının seyircisiz oynanmasına, doğum günü partilerinin en fazla 10 kişiyle yapılamasına, spor salonlarında soyunma odalarının kullanımının yasaklanmasına karar verildi. Yeni tedbirlerin 30 Kasım'a kadar geçerli olacağı aktarıldı.

GKRY'de korona virüs salgınında son 24 saatte 166 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 bin 100'e yükseldi. - LARNAKA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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