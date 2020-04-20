Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Paskalya nedeniyle çocuklara masal okudu Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Paskalya nedeniyle çocuklara masal okuduSefa KARAHASANLEFKOŞA, (DHA)- Ortodoks Hristiyan alemi için büyük bir öneme sahip olan Paskalya bugün koronavirüs gölgesinde kutlanıyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Paskalya nedeniyle çocuklara masal okudu

Sefa KARAHASANLEFKOŞA, (DHA)- Ortodoks Hristiyan alemi için büyük bir öneme sahip olan Paskalya bugün koronavirüs gölgesinde kutlanıyor. KIBRIS Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kiliselerin kapalı olması üzerine Paskalya Bayramı'nı evinde geçirdi. Anastasiadis, Paskalya Bayramı nedeniyle çocuklara masal okudu. Paskalya Bayramı mesajı vererek sözlerine başlayan Rum lideri Anastasiadis, Bir baba ve büyükbaba olarak, Kıbrıs'ın tüm çocuklarına güzel sağlıklı yarınlar geçirmenizi diliyorum diyerek, 'Küçük Prens' adlı masal kitabını çocuklar için okudu. Anastasiadis'in masal okuduğu o anlar Rum medyası tarafından yayınlandı.

Kaynak: DHA