Güney Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan ve Mısır liderleri görüştü
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Güney Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan ve Mısır liderleri görüştü

21.10.2020 21:19 | Son Güncelleme: 21.10.2020 21:22
Güney Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan ve Mısır liderleri görüştü

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan ve Mısır liderleri GKRY'de bir araya geldi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan ve Mısır liderleri GKRY'de bir araya geldi.

Rum basınında yer alan habere göre, GKRY'de iş birliği çerçevesinde yapılan görüşmenin ardından Rum lider Nikos Anastasiadis, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ortak basın toplantısı düzenledi.

Anastasiadis, üçlü işbirlikleriyle hedeflerinin Doğu Akdeniz'de "barış ve güvenliği" sağlamak olduğunu ve işbirliklerinin hiçbir ülkenin aleyhine olmadığını savundu.

Rum lider, GKRY, Yunanistan ve Mısır'ın, Türkiye'nin kapalı Maraş'taki faaliyetlerini, Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarını ve Ege'deki faaliyetlerini şiddetle kınadığını belirtti.

Görüşmede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanı seçiminden çıkan sonucu da ele aldıklarını vurgulayan Anastasidis, muhataplarına yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a gayri resmi görüşme davetinde bulunduğunu aktardı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de üçlü iş birliklerinin, çeşitli alanlardaki ortak vizyonlarını, bölgesel ve uluslararası konularda sahip oldukları tezlerdeki koordinasyonu oluşturduğunu ifade etti.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise Türkiye'yi "uluslararası hukuku ihlal" etmekle suçlarken, üçlü iş birliklerinde ortak pusulanın "barış" olduğunu öne sürdü.

Miçotakis, Yunanistan'ın Rum kesimine sürekli ve sarsılmaz bir şekilde desteklediğini kaydetti.

Rum ve Yunan liderden "Tatar" konulu görüşme

Öte yandan, Miçotakis ile Anastasiadis, üçlü görüşme öncesi bir araya geldi.

İkili, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın, Kıbrıs görüşmeleri için kurulacak müzakere masasına, bugüne kadar ortaya koyduğu tezlerle gelmemesini umduklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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