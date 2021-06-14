Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde seri cinayet davasında ihmal iddiasıyla yargılanan polisler ceza almayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde seri cinayet davasında ihmal iddiasıyla yargılanan polisler ceza almayacak

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde seri cinayet davasında ihmal iddiasıyla yargılanan polisler ceza almayacak
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde, kaybolan 5 kadın ve 2 çocuğun seri katil Nikos Metaksas tarafından öldürüldüklerinin tespit edilmesiyle ilgili davada, "soruşturmaları başarısızlığa uğrattıkları" iddiasıyla yargılanan 15 polis memuru aleyhindeki cezai kovuşturmanın düşürüldüğü açıklandı.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde, kaybolan 5 kadın ve 2 çocuğun seri katil Nikos Metaksas tarafından öldürüldüklerinin tespit edilmesiyle ilgili davada, "soruşturmaları başarısızlığa uğrattıkları" iddiasıyla yargılanan 15 polis memuru aleyhindeki cezai kovuşturmanın düşürüldüğü açıklandı.

Rum basınında yer alan habere göre, Başsavcı George Savvides'in ofisinden yapılan açıklamada, kanıtların incelenmesinin ardından, polis memurlarının kasıtlı olarak görevlerini ihmal ettiklerinin "makul şüpheden öteye gidemediği" ifade edildi.

Açıklamada, polislerin, davaların cinayet olasılığıyla ilgili olduğunu fark edememelerinin, kasıtlı görev ihmali anlamına gelmediği kaydedildi.

Toplanan kanıtlara göre, davayla ilgili daha fazla ya da az derecede belirgin bir ihmal ya da görevi kötüye kullanmanın olmadığı da belirtildi.

15 polis memuru, geçen yıl, yabancı uyruklu kayıp 5 kadın ve 2 çocuğun soruşturmasını engelledikleri gerekçesiyle yargılanmaya başlanmıştı.

Nikos Metaksas suçunu itiraf etmişti

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde, Rum Milli Muhafız Ordusu'nda (RMMO) teğmen rütbesiyle görev yapan seri cinayet sanığı Nikos Metaksas, 2019'da 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olmuştu.

Filipinler, Nepal ve Romanya kökenli kadınlarla, bu kadınlardan ikisinin 6 ve 8 yaşındaki kızları olmak üzere toplam 7 kişiyi öldüren Metaksas, mahkemede suçunu itiraf ederken, "İğrenç suçlar işledim. Bunları neden ve nasıl yaptığıma dair kafamda açık yanıtlar yok." demişti.

Hedefinde göçmen işçi kadınlar vardı

"Orestis" lakaplı seri katil Metaksas, 14 Nisan 2019'da Filipinler vatandaşı Mary Rose Tiburcio'nun (39) cesedinin, Lefkoşa'nın 32 kilometre batısındaki bir maden göletinde bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınmıştı.

Sorgulanan Metaksas, Tiburcio dahil 7 kişiyi öldürdüğünü itiraf etmişti. Kurbanlar arasında Tiburcio'nun 6 yaşındaki kızı Sierra, Filipinler vatandaşları Maricar Valdez Arquilla ve Arian Palanas Lozano (28), Rumen Livia Bunea (36) ile 8 yaşındaki kızı Elena ve Nepal vatandaşı Kata Anou yer alıyor.

Kurbanlardan Tiburcio ve Lozano'nun cesetleri aynı maden göletinde, Kata Anou olduğu sanılan kurbanın cesedi ise katilin görev yaptığı askeri birliğin arazisindeki atış alanının yakınındaki bir kuyuda bulunmuştu.

Kurbanların tamamının, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne çalışmaya gelen göçmen işçi kadınlar olması dikkati çekmişti.

Olayın ortaya çıkmasından sonra Rum polisinin, yabancı uyruklu oldukları için kayıp kadınların akıbetiyle ilgilenmediği, dolayısıyla ölümlerde ihmali bulunduğu yönündeki eleştiriler üzerine Emniyet Genel Müdürü görevden alınmış, ardından Adalet Bakanı istifa etmek zorunda kalmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

5 aydır yaşam savaşı veriyordu! Polis memuru Bahadır Dinç şehit düştü
5 aydır yaşam savaşı veriyordu! Polis memuru Bahadır Dinç şehit düştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Bülent Turan Angela Merkel Muharrem İnce Meral Akşener
Magazin Hande Ataizi Şeyma Subaşı Tamer Levent Erkan Petekkaya
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Yiğit Şardan Merih Demiral Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde seri cinayet davasında ihmal iddiasıyla yargılanan polisler ceza almayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.06.2021 19:26:25. #1.13#

title