Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde ilk korona virüsü vakaları
Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde 2 kişide korona virüsü tespit edildi.
09.03.2020 20:46 | Son Güncelleme: 09.03.2020 20:46
Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde 2 kişide korona virüsü tespit edildi.
Güney Kıbrıs Rum Kesimi Sağlık Bakanlığı, ülkede 2 kişide korona virüsü tespit edildiğini duyurdu. Virüs tespit edilen kişilerden birinin 25 yaşında olduğu ve yakın zamanda İtalya'dan geldiği, diğerinin ise İngiltere'den geldiği ve 64 yaşında olduğu belirtildi. - LEFKOŞA
Kaynak: İHA