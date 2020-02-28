Güney Kıbrıs koronavirüs salgını nedeniyle 4 kontrol noktasını kapatacak
Güney Kıbrıs cuma günü, koronavirüs (Covid-19) salgınının bölgeye ulaşmasını engellemek için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile arasındaki 4 kontrol noktasını bir hafta boyunca kapalı tutacağını açıkladı.
Güney Kıbrıs cuma günü, koronavirüs salgınının (Covid-19) bölgeye ulaşmasını engellemek için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile arasındaki 4 kontrol noktasını bir hafta boyunca kapalı tutacağını açıkladı.
Reuters haber ajansının Güney Kıbrıs yerel medyasından aktardığına göre, Sağlık Bakanı Konstantinos Ioannou, kontrol noktalarının 29 Şubat Cumartesi gününden itibaren kapatılacağını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle
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