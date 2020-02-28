Güney Kıbrıs koronavirüs salgını nedeniyle 4 kontrol noktasını kapatacak
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Güney Kıbrıs koronavirüs salgını nedeniyle 4 kontrol noktasını kapatacak

Güney Kıbrıs cuma günü, koronavirüs (Covid-19) salgınının bölgeye ulaşmasını engellemek için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile arasındaki 4 kontrol noktasını bir hafta boyunca kapalı tutacağını açıkladı.

28.02.2020 17:05 | Son Güncelleme: 28.02.2020 17:05
Güney Kıbrıs koronavirüs salgını nedeniyle 4 kontrol noktasını kapatacak

cuma günü, koronavirüs salgınının (Covid-19) bölgeye ulaşmasını engellemek için ile arasındaki 4 kontrol noktasını bir hafta boyunca kapalı tutacağını açıkladı.


Reuters ajansının Güney Kıbrıs yerel medyasından aktardığına göre, Sağlık Bakanı Konstantinos Ioannou, kontrol noktalarının 29 Şubat Cumartesi gününden itibaren kapatılacağını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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