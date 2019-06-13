Güney Kıbrıs, Doğu Akdeniz'deki Türk mürettabata tutuklama emri çıkarıldığını doğruladı
Güney Kıbrıs, Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetleri yürüten Türk gemisi mürettebatına yönelik tutuklama emri çıkarıldığı bilgisini doğruladı
Güney Kıbrıs, Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetleri yürüten Türk gemisi mürettebatına yönelik tutuklama emri çıkarıldığı bilgisini doğruladı.
Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı'nda çalışan bir yetkili, "Tutuklama kararlarının çıkarıldığını onaylayabiliriz." diyerek hakkında yakalama emri olanların sayısının 10'dan fazla olduğunu belirtti. Yetkili konu hakkında daha fazla bilgi vermedi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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