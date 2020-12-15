Güney Kıbrıs 168 bin doz BioNTech-Pfizer aşısı aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Güney Kıbrıs 168 bin doz BioNTech-Pfizer aşısı aldı

15.12.2020 16:34 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:37
Güney Kıbrıs 168 bin doz BioNTech-Pfizer aşısı aldı

Güney Kıbrıs Kesimi'nin (GKRY) Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu, Ada'ya BioNTech-Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs (Covid-19) aşısından 168 bin doz geleceğini duyurdu.

Güney Kıbrıs Kesimi'nin (GKRY) Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu, Ada'ya BioNTech-Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs (Covid-19) aşısından 168 bin doz geleceğini duyurdu. 

Güney Kıbrıs Kesimi (GKRY), Kovid-19 salgınına karşı aşılama politikası çerçevesinde aşı temin projesi başlattı. Bu çerçevede ilk olarak BioNTech-Pfizer aşısının Güney Kıbrıs'a gelmesi bekleniyor. Aşıların depolanacağı buzdolaplarının ise Noel'den önce teslim edilmesi tahmin ediliyor. Rum Yönetimi Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu, birkaç hafta içinde ortak aşı temini kapsamında Güney Kıbrıs'ın diğer tüm Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleriyle aynı anda ilk dozları alacağını bildirdi.

"SABAH 8'DEN 19'A KADAR AŞI UYGULAMASI YAPILACAK"

Aşılama programı ile ilgili bilgi veren Sağlık Hizmetleri Müdür Yardımcısı Olga Kalakouta tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Aşılama merkezleri sabah 8 ile akşam 6 arasında ve olağanüstü durumlarda akşam 7'ye kadar faaliyet gösterecek, aşılar ise sadece çevrimiçi bir portal üzerinden randevu alınarak yapılacak. Portal ayrıca insanlara ikinci dozu hatırlatacak. Kronik hastalığı olan kişilere, huzurevi ve bakım evlerinin personeli ile sakinlerinden başlayarak hassas gruplardaki kişilere ve sağlık çalışanlarına öncelik verilecek."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşısı ABD'de son aşamayı geçip onayı aldı
Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşısı ABD'de son aşamayı geçip onayı aldı
Bilim Kurulu üyesinden Biontech-Pfizer'ın koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Yüzde 95 koruyor ve güvenli
Bilim Kurulu üyesinden Biontech-Pfizer'ın koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Yüzde 95 koruyor ve güvenli
Pfizer ve BioNTech aşı deneylerine katılan 38 bin kişiden 6'sı hayatını kaybetti
Pfizer ve BioNTech aşı deneylerine katılan 38 bin kişiden 6'sı hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Öykü Çelik Gülben Ergen Defne Samyeli
Spor Pierre Webo Fatih Terim Samet Aybaba Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Rusya S 400 Çocuk Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Güney Kıbrıs 168 bin doz BioNTech-Pfizer aşısı aldı | Haberler.com Dünya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 16:52:25. #1.15#
title