Güney İstasyonunda Randevu Filmi
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Güney İstasyonunda Randevu Filmi

Güney İstasyonunda Randevu filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Güney İstasyonunda Randevu filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Güney İstasyonunda Randevu Filmi
27.06.2020 02:54 | Son Güncelleme: 27.06.2020 03:28

Kaçak bir motorcu çetesi lideri, yolda özgürlüğünü geri kazanmak içi her şeyi göze alan bir kadınla karşılaşır. Her ikisi de hayatlarında büyük bir çıkmazdadır. Kendilerini içine düştükleri durumdan kurtarmaya çalışan çete lideri ve kadın, bu savaşta birlikte hareket etmeye karar verir. İkili, Güney Çin'deki bir tren istasyonunda hayatlarının son kumarının oynamak için büyük bir maceraya atılır.

Yönetmen: Yi'nan Diao

Senaryo: Yi'nan Diao

Oyuncular: Ge Hu, Lun-Mei Kwei, Fan Liao, Regina Wan, Dao Qi, Jue Huang, Zeng Meihuizi, Yicong Zhang, Yongzhong Chen, Chloe Maayan

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Nan Fang Che Zhan De Ju Hui/ The Wild Goose Lake

Yapımcı Firma: Arte France Cinéma

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Çin, Fransa

Orijinal Dili: Çince

Filmin Süresi: 113 dk.

Dağıtıcı Firma: Arte France Cinéma

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com

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