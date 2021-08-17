Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları'nda 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları'nda 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları'nda 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Güney Atlantik'teki Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları'nda 6,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Güney Atlantik'teki Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları'nda 6,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin yerin 47,1 kilometre altında gerçekleştiğini bildirdi.

Bölgede, 6,1 şiddetindeki depremin ardından "tsunami" uyarısı yapılmadı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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