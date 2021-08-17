Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları'nda 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Güney Atlantik'teki Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları'nda 6,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Güney Atlantik'teki Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları'nda 6,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin yerin 47,1 kilometre altında gerçekleştiğini bildirdi.
Bölgede, 6,1 şiddetindeki depremin ardından "tsunami" uyarısı yapılmadı.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere