Güney Geçiş Konseyi, Yemen hükümetinin Aden'e dönmesi konusunda uzlaştı
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Güney Geçiş Konseyi, Yemen hükümetinin Aden'e dönmesi konusunda uzlaştı

Güney Geçiş Konseyi, Yemen hükümetinin Aden'e dönmesi konusunda uzlaştı
Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), çalışmalarını Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta yürüten Yemen hükümetinin en kısa sürede Aden'e dönmesi konusunda uzlaştığını duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), çalışmalarını Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta yürüten Yemen hükümetinin en kısa sürede Aden'e dönmesi konusunda uzlaştığını duyurdu.

GGK Resmi Sözcüsü Ali Abdullah el-Kesiri tarafından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın hükümetin başkent Aden'e dönüşüne ilişkin fikir birliği oluşmasındaki çabalarını takdirle karşıladıklarını belirtti.

Kesiri, GGK'nin Yemen hükümetinin Aden'e dönüşüne onay vermesinin yanı sıra hükümetin geçici başkentte himayesine ilişkin bir mekanizma üzerinde de uzlaşıya varıldığını kaydetti.

Hükümetin Aden'e gelişinin reddedildiğiyle ilgili söylentileri yalanlayan Kesiri, "Riyad Anlaşması'nın uygulanmasının tamamlanması için mekanizmalar üzerinde fikir birliğinin başlaması konusunda çaba gösteriliyor." dedi.

Yemen hükümeti, GGK ile yaşanan gerginliğin ardından yaklaşık iki aydır, görevini Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad, Yemen'in Şebve, Hadramevt gibi kentlerinden yürütüyordu.

Yemen hükümeti ile GGK arasında Riyad Anlaşması'nın uygulanmasına ilişkin görüşmeler iki hafta önce Riyad'ta başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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