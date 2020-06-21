Güney Geçiş Konseyi, Sokotra Adası sakinlerini yerlerinden ediyor
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Güney Geçiş Konseyi, Sokotra Adası sakinlerini yerlerinden ediyor

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) güçleri, Sokotra Adası'nın kuzey sakinlerini yerlerinden ediyor.

Güney Geçiş Konseyi, Sokotra Adası sakinlerini yerlerinden ediyor
21.06.2020 14:51 | Son Güncelleme: 21.06.2020 14:54

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) güçleri, Sokotra Adası'nın kuzey sakinlerini yerlerinden ediyor.

Hükümet kaynaklarından alınan bilgiye göre, GGK güçleri, Sokotra'nın kuzey kentlerinde onlarca kişiyi sınır dışı etti.

Çoğu özel sektörde çalışan bu kişiler, adadan kayıklarla uzaklaştırıldı ve bu kişilerin nereye götürüldüğüne ilişkin bilgi verilmedi.

Yemen hükümeti ve GGK'den henüz açıklama yapılmadı.

Yemen'de, BAE destekli GGK'ye bağlı silahlı unsurlar, 19 Haziran'da hükümet güçlerinin çekilmesinin ardından Sokotra Adası'nın merkezi Hadibu'daki emniyet binası ve yerel yönetim binalarında kontrolü ele geçirmişti.

Yemen hükümeti ise GGK güçlerinin, Sokotra'da tam teşekküllü bir darbe gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

BAE'nin desteklediği GGK, ülkenin güneyinin kuzeyinden ayrılması için Yemen hükümetine karşı silahlı isyan başlatmış ve 26 Nisan'da güney illerinde sözde özerklik ilan etmişti.

Sokotra, son dönemde BAE tarafından desteklenen silahlı oluşumların, önemli tesisleri kontrol etme girişimlerine sahne oluyor.

BAE'nin, Yemen hükümetine bağlı güçlere "paralel" oluşumları silahlandırmak ve eğitmek için büyük harcamalar yaptığı ifade ediliyor.

Yemen açıklarında Aden Körfezi'nin sonunda 6 adacıktan oluşan Sokotra, sahip olduğu biyolojik önem ve çeşitlilik sebebiyle, 2017'de UNESCO tarafından "uluslararası deniz bölgeleri" listesine alınmıştı.

Kaynak: AA

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