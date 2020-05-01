Güney Geçiş Konseyi'nin Yemen'deki Sokotra il merkezine ilerleyişi durduruldu
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Güney Geçiş Konseyi'nin Yemen'deki Sokotra il merkezine ilerleyişi durduruldu

Güney Geçiş Konseyi'nin Yemen'deki Sokotra il merkezine ilerleyişi durduruldu
01.05.2020 17:24 | Son Güncelleme: 01.05.2020 17:24

Yemen'in Sokotra Valisi Remzi Mahrus, ordu içindeki bazı isyancı askerler ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı silahlı kişilerin ilin merkezine ilerleyişinin hükümet güçlerince durdurulduğunu açıkladı.

Yemen'in Sokotra Valisi Remzi Mahrus, ordu içindeki bazı isyancı askerler ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı silahlı kişilerin ilin merkezine ilerleyişinin hükümet güçlerince durdurulduğunu açıkladı.

Mahrus, sosyal paylaşım sitelerinde yayınladığı görüntüde, "Vicdanımız, hiç kimseye saldırmaya izin vermiyor. Kardeşlerimize karşı savaştığımız için üzgünüz. Ancak barıştan yana olmamıza rağmen bizi buna mecbur ettiler. Daha önce bir kurşun dahi sıkmadık. Ancak bugün Ed-Dali, Yafi ve Ebyen'in evlatları (GGK yanlıları) bizi buna mecbur bıraktı. Allah'ın lütfuyla ilerlemelerini durdurduk." dedi.

Cumhurbaşkanlığının talimatlarıyla Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Sokotra il merkezi olan Hadibu kentinin güvenliğini ve tüm güçlerin kışlalarına dönmesini sağlayacağını belirten Mahrus, bölge halkını korumak için her türlü saldırıya karşılık vereceklerini ifade etti.

Sokotra'da adını vermek istemeyen bir hükümet yetkilisi, bugün AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümet güçleri ile GGK'ye bağlı silahlı gruplar arasında Sokotra'nın merkezi Hadibu'da ağır silahların da kullanıldığı şiddetli çatışmalar yaşandığını söylemişti.

Çatışmaların, GGK'ye bağlı güçlerin Hadibu'yu ele geçirmeye çalışması üzerine çıktığını, ölü ve yaralılar olduğunu aktaran yetkili, Suudi Arabistan'a bağlı güçlerin araya girmesinin ardından çatışmaların durduğunu kaydetmişti.

GGK'ye bağlı silahlı grupların dün de Hadibu'yu ele geçirmek için düzenlediği saldırının hükümet güçleri tarafından püskürtüldüğü açıklanmıştı.

Söz konusu saldırıların GGK'nin 26 Nisan'da Yemen'in güneyinde sözde özerklik ilan etmesinin ardından gerçekleşmesi dikkati çekiyor.

Güney Geçiş Konseyi'nin "özerklik" ilanı

GGK, 26 Nisan'da Yemen'in güneyinde sözde özerklik ilan etmişti.

Bunun üzerine Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Twitter hesabından bir açıklama yaparak, GGK'nin duyurduğu özerklik ilanının geçen ağustos ayında başlayan silahlı isyanın devamı niteliğinde olduğunu ifade etmişti.

Hadrami ayrıca söz konusu özerklik ilanını, hükümet ile GGK arasında imzalanan Riyad Anlaşması'ndan tamamen çekilme ve anlaşmayı reddetme olarak kabul ettiklerini belirtmişti.

Geçici başkent Aden'de tüm kontrol BAE'nin desteklediği GGK'nin elinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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