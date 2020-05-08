Güney Geçiş Konseyi Aden'de resmi kuruluşların gelirlerine el koyuyor
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Güney Geçiş Konseyi Aden'de resmi kuruluşların gelirlerine el koyuyor

Güney Geçiş Konseyi Aden'de resmi kuruluşların gelirlerine el koyuyor
08.05.2020 04:18 | Son Güncelleme: 08.05.2020 04:18

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), Yemen'in geçici başkenti Aden'de hükümete bağlı 7 kurumun gelirlerinin aktarılacağı yeni banka hesapları açıldığını duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), Yemen'in geçici başkenti Aden'de hükümete bağlı 7 kurumun gelirlerinin aktarılacağı yeni banka hesapları açıldığını duyurdu.

GGK'den yapılan açıklamada, Aden'de hükümete bağlı kurumların gelirleri için Bank Al-Ahli'de hesap açıldığı belirtildi.

Açıklamada, atılan adımın GGK Başkanı Ahmed bin Berik'in talimatları gereği yapıldığı kaydedildi.

Daha önce hükümet kurumlarının gelirleri Yemen Merkez Bankasındaki resmi hesaplara aktarılıyordu.

Açıklamaya göre GGK Ekonomi Komisyonu Başkanı Abdusselam Humeyd, 7 kurum için hesap açma işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.

Humeyd, söz konusu kurumların, vergi dairesi, el-Mualla gümrükleri, Serbest Bölge gümrükleri, büyük mükelleflerin vergileri, Liman İşletmesi, Petrol Şirketi ve Aden Rafineri Şirketi olduğunu ifade etti.

Humeyd, adı geçen kurumların dışında başka kurumlar için de yeni hesap açma işlemlerinin yürütüldüğünü duyurdu.

Güney Geçiş Konseyinin "özerklik" ilanı

GGK, 26 Nisan'da Yemen'in güneyinde sözde özerklik ilan etmişti.

Bunun üzerine Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Twitter hesabından bir açıklama yaparak, GGK'nin açıkladığı özerklik ilanının geçen ağustos ayında başlayan silahlı isyanın devamı niteliğinde olduğunu ifade etmişti. Hadrami ayrıca söz konusu özerklik ilanını, hükümet ile GGK arasında imzalanan Riyad Anlaşması'ndan tamamen çekilme ve anlaşmayı reddetme olarak kabul ettiklerini belirtmişti.

Geçici başkent Aden'de tüm kontrol BAE'nin desteklediği GGK'nin elinde bulunuyor.

Riyad Anlaşması

GGK'ye bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos 2019'da geçici başkent Aden'de, daha sonra da doğusundaki Ebyen ve Şebve kentlerinde kontrolü ele almıştı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile BAE'nin desteklediği GGK arasında, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi maddeleri içeren bir anlaşma imzalanmıştı. Ancak özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri uygulanamamıştı.

Yemen hükümeti ile GGK arasında Riyad Anlaşması'nın uygulanması amacıyla 20 Nisan'da yeni bir anlaşma daha imzalanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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