Güney Ege ve Batı Akdeniz'de bu akşam fırtına bekleniyor

Güney Ege ve Batı Akdeniz'de bu akşam saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.

Güney Ege ve Batı Akdeniz'de bu akşam saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de beklenen kuvvetli rüzgarın, fırtına ve yer yer kısa süreli tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal