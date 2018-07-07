Güney Ege Sahillerinde Yoğunluk

Hava sıcaklığının 40, deniz suyu sıcaklığının ise 28 derece ölçüldüğü Muğla'da vatandaşlar, serinlemek için sahilleri tercih etti.

Tatilini geçirmek için Muğla ve turistik ilçelerine gelenler ve bölgede yaşayan vatandaşlar, hava sıcaklığının yükselmesiyle serinlemek için denize girdi.

Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde tatilciler, halk plajında güneşin ve denizin keyfini çıkardı. Tatilciler, Akyaka'dan kalkan günübirlik tur tekneleriyle Gökova Körfezi koylarında gezintiye çıktı.

Bazı vatandaşlar ormanlık alanlarda piknik yapmayı tercih ederken bazıları da Akçapınar sahilinde kanoyla gezintiye çıktı.

Termometrelerin 41 dereceyi gösterdiği, deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü Marmaris'te, sıcak dolayısıyla sabah ve öğle saatlerinde plajlar boş kaldı. Yerli ve yabancı turistler öğleden sonra plajlarda yoğunluk oluşturdu.

Caddelerdeki termometrelerin 45-46 dereceyi gösterdiği ilçede, piknik yapmayı tercih edenler de oldu.

Adrenalin sevenler paraşütle uçmayı, jet ski yapmayı tercih etti.

Fethiye'de deniz ve güneşin tadını çıkarmak isteyenler, Ölüdeniz ve Belcekız Plajları ile Kumburnu Tabiat Parkı'na gitti. Macera sevenler de bin 900 metrelik Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçup Ölüdeniz'in manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı yakaladı.

Bodrum ilçesinde de turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu. Tatilciler Gümbet, Bitez, Kumbahçe ve Paşatarlası Plajlarında deniz, kum ve güneşin keyfini çıkardı.

Tatilini geçirmek için Ortaca ilçesinin turistik Dalyan Mahallesi'ni tercih edenler, günübirlik tekne turlarıyla Dalyan Kanalı'nı gezme ve kaya mezarlarını izleme imkanı buldu. Tekneyle kanal gezisinin ardından İztuzu Plajı'na ulaşan tatilciler, plajdaki şezlonglarda güneşlendi, denize girdi.