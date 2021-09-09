Güney Ege ile Akdeniz'de fırtına bekleniyor
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Güney Ege ile Akdeniz'de fırtına bekleniyor

Güney Ege ile Akdeniz'de fırtına bekleniyor
Anadolu Ajansı / Enes Duran - Haberler | Güncel

Güney Ege ile Akdeniz'de günün ilerleyen saatlerinde fırtına öngörülüyor.

Güney Ege ile Akdeniz'de günün ilerleyen saatlerinde fırtına öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Güney Ege'nin güneyi, Batı Akdeniz'in batısı ile Doğu Akdeniz'in batısında öğle saatlerinden sonra rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 kilometre/saat) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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