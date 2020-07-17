Güney Ege esnafı, Yunanistan ile karşılıklı feribot seferlerini bekliyor MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde esnaf, Yunanistan'ın turistik adaları ile karşılıklı feribot seferlerinin başlamasını istiyor.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde esnaf, Yunanistan'ın turistik adaları ile karşılıklı feribot seferlerinin başlamasını istiyor.

Ekim-mart arası haftanın 2 günü ve mart-eylül arası haftanın 4 günü Yunanistan'ın Rodos ile Simi (Sömbeki) Adası'ndan karşılıklı düzenlenen feribot seferleri, koronavirüs salgını nedeniyle durduruldu. Geçen yıl Marmaris-Rodos Adası ve Marmaris-Simi Adası arasında karşılıklı devam eden feribot seferlerinde 550 bin Yunan turist, günübirlik veya üçer günlük tatile gelirken, bu yıl koronavirüs kapsamında alınan tedbirler nedeniyle gidiş-gelişin durdurulması esnafı etkiledi.

Marmaris'te 28 yıldır Kapalı Çarşı'da tekstil ürünleri satışı yapan Lütfi Özcan, "Böyle bir şeyle ilk defa karşılaştım. Yunan halkı da buraya gelmek istiyor, bizler de gitmek istiyoruz. Bakın 12.00'de dükkanımı açıyorum. Yunanlılar adalardan gelseydi sabah 09.00 da dükkanımı açardım. Yunanistan'da çok arkadaşım ve müşterim var onlarla sürekli görüşüyorum. Kendileri çok gelmek istiyorlar. Yunanlılar gelirse bana veya komşu esnafıma faydası olur" dedi.Gözpınar Sokak Sevgi Yolu'nda hediyelik eşya ve giyim üzerine esnaflık yapan Mehmet Atan, "30 yıldır Marmaris'te esnaflık yapmaktayım. Mart 10'undan itibaren virüs bizi etkiledi. Eskiden kış veya yaz Yunan adalarından karşılıklı feribotlar gelirdi. Şu an çok mağdur durumdayız. Sayın Cumhurbaşkanım ve yetkililer, bir an önce Yunan adalarına feribot seferlerinin açılmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA