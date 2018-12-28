Güney Ege'deki Turistik Tesislerde Yılbaşı Hareketliliği

Yılbaşı dolayısıyla yerli turist yoğunluğu yaşanması beklenen turizm cenneti Muğla'daki otel ve turistik tesislerde hazırlıklar tamamlandı.

Her yıl 3 milyon turist ağırlayan Muğla'da kış döneminde de açık olan otel ve tesisler yılbaşına hazır. 31 Aralık gecesi için rezervasyon almaya devam edilirken, çok sayıda ünlü sanatçı da bölgede bulunan otellerde program yapacak.

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala, Bodrum'da yeni yıl için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Yerel yönetimler, konaklama sektörü ve seyahat acentelerinin ciddi faaliyet içerisinde olduklarını belirten Kavala, sezonu kapatmayan mevcut otellerin ciddi derecede rezervasyon aldığını dile getirdi.

Kavala, açık olan otellerin birçoğunda çeşitli yılbaşı programlarının yapılacağını belirterek, "Bu otellerde muhtelif hazırlanan programlar var. Bu programlar dahilinde rezervasyonlar alınmakta ve talep yüksek görünmekte. Dolayısıyla her yerde kar varken Bodrum'da da gayet güzel bir hava var." dedi.

Yılbaşının ertesinde, insanların deniz kenarında oturup zaman geçirebileceğine de dikkati çeken Kavala, beklentilerinin geçen senelerden daha iyi bir yılbaşı olduğunu kaydetti.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan da ilçeye yılbaşı dolayısıyla gelen çok sayıda yerli turistin olduğunu belirtti.

Bodrum'daki bazı tesislerin hemen hemen hepsinin dolma aşamasına geldiğini ifade eden Aslan, "Bodrum Yarımadasında gerek konaklama tesisleri, gerekse yazlıklar dolma aşamasına geldi. Açık olan oteller iyi talep görüyor. Bu Bodrum için sevindirici. Mekanlar, oteller hazır." dedi.

Yılbaşı programlarının da oldukça talep göreceğini ifade eden Aslan, bu hareketliliğin yılbaşından sonra da süreceğini tahmin ettiklerini ifade etti.

Marmaris'te festival etkisi

Marmaris'te yaklaşık bir aydır devam eden ve yılbaşı gecesi sona erecek Marmaris Yeni Yıl Festivalinden dolayı yılbaşında meydanda bir dizi etkinlikler gerçekleştirilecek. Festivalin de etkisiyle etkinliklerin yanı sıra açık turistik tesis sayısı da dolulukları da yüksek oranda.

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu Marmaris'te otellerin ve yeni yıl eğlencesi düzenleyen restoranların özellikle yakın illerden ilgi gördüğünü söyledi.

İlçenin yeni yılı festival etkinlikleriyle yerli ve yabancı turistlerle karşılayacağına dikkati çeken Bülbüloğlu, "Bu yıla festivalimizle birlikte giriyoruz. Yurt dışındaki yeni yıl festivali ile boy ölçüşecek şekilde iyi hazırlanmış bir festival. Almanya'da insanlar soğukta bile dışarıdaydı. Festivalimiz bütün dünyadan misafir toplayacak düzeye gelecek." dedi.

Bülbüloğlu, yılbaşında açık olan otel ve restoranların programlarının olduğunu vurgularken, "Bu yıl her zamankinden daha fazla tesisimiz açık. Doluluk oranlarında iyi derecede. Bunlarda yeni yıl programı da var. Açık olan tesislerimiz yakın illerden ilgi görüyor. Yılbaşımız çok coşkulu geçecek. Festivalinde katkısıyla herkes keyif alacak. Marmaris meydanı yılbaşında dolu olacak bende meydanda olacağım." diye konuştu.

Fethiye Otelciler Birliği (FETOB) Başkanı Bülent Uysal da 2018 turizm sezonunun sektör temsilcilerini memnun ettiğini söyledi.

Yılbaşında Fethiye'deki tesislerin yaklaşık yüzde 10'unun açık olduğunu belirten Uysal, "Yılbaşı programlarının olduğu tesisler, yüksek oranda dolu. Bu da yıl sonunda turizmci ve esnafı memnun ediyor" dedi.

Uysal, yeni yıla Fethiye'de gireceklerin kentten mutlu ayrılmalarını hedeflediklerini kaydetti.

İstanbul, Ankara gibi illerde kar yağışı olduğunu ifade eden Uysal, tahminlere göre yeni yılda Fethiye'de güneşli günlerin olacağını dile getirdi.

Uysal, kış aylarında tatil yapmak isteyenleri de yıl başından sonra ilçeye davet etti.

-Meydanlar ve sokaklar ışıl ışıl

Öte yandan, Muğla'da da 2019 hazırlıkları kapsamında Menteşe Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Bulvarı, Saatli Kule, Marmaris Atatürk Caddesi, Ulusal Egemenlik Caddesi ve 19 Mayıs Gençlik Meydanı ışıklandırıldı. Atık malzemelerden çam ağacı figürü yapıldı. Marmaris'te toplam 5 kilometre ışıklandırma yapıldı.

Bodrum ve Fethiye Limanları süslendi ayrıca yeni yılın ilk dakikalarında kent meydanında ve turistik ilçelerde havai fişek gösterileri düzenlenecek.

Yerli turistin yoğun olduğu turistik ilçelerdeki caddeler de ışıklandırılırken, meydan süslemelerinde çam ağacı, kardan adam, geyik ve hediye paketi figürleri kullanıldı.

Kaynak: AA