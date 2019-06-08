Güney Ege'de tatilciler dönüş yolunda (3)

Ramazan Bayramı tatilini Muğla ve ilçelerinde geçiren tatilciler, dönüş yolunda yoğunluk oluşturdu.

Tatil için Güney Ege'nin gözde turizm merkezleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye başta olmak üzere Muğla'nın diğer ilçelerini tercih edenler dönüş yolculuğuna başladı.

Özel araçlarıyla yola koyulanlar ile Dalaman ve Bodrum havalimanlarına gidenler nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri belirli noktalarda trafik akışını yönlendirirken, sürücülere dikkatli olmaları konusunda sık sık uyarılarda bulundu.

Marmaris ve Akyaya istikametinden gelenlerin yoğunluğu nedeniyle araç kuyruğu 5 kilometreyi buldu. Ula-Menteşe kara yolunun Devrant rampasında ise uzun araç kuyrukları nedeniyle durma noktasına gelen trafik, polis ekiplerinin kontrolünde sağlandı.

Muğla girişindeki Gülağzı kavşağında da trafik akışını sağlamaya çalışan trafik ekipleri oluşan uzun araç kuyruklarını eritmek için İzmir-Aydın istikametine giden sürücüleri alternatif yola yönlendirdi.

Menteşe ilçesi girişinde de yoğunluk yaşandı. Araç yoğunluğu nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Bölgede trafik yoğunluğu devam ediyor.

Kaynak: AA