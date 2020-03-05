Güney Ege'de su alan teknenin imdadına sahil güvenlik yetişti
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Güney Ege'de su alan teknenin imdadına sahil güvenlik yetişti

Muğla'nın Marmaris ilçesi Kadırga açıklarında bir tekne su almaya başlayınca, sahil güvenlik ekipleri tekneyi kurtarmak için çalışma başlattı.

05.03.2020 11:34 | Son Güncelleme: 05.03.2020 12:02
Güney Ege'de su alan teknenin imdadına sahil güvenlik yetişti

'nın ilçesi Kadırga açıklarında bir tekne su almaya başlayınca, sahil güvenlik ekipleri tekneyi kurtarmak için çalışma başlattı. Teknenin balon tekniği ile kurtarılacağı belirtildi.


Edinilen bilgiye göre; özel bir şirkete kayıtlı olan Erbey adlı fiber tekne Fethiye Göcek Limanı'ndan ayrılarak İstanbul'a doğru yola çıktı. Kötü hava koşulları nedeniyle ilk olarak Marmaris Limanına sığınan tekne hava düzelince yeniden yola çıkınca bu aşırı dalga nedeniyle ön taraftan delinip su almaya başladı. Teknenin su alması üzerine kaptan teknenin rotasını Kadırga açıklarına çevirdi. Maddi hasar oluşan teknede kaptan ile birlikte 3 kişinin bulunduğu ve herkesin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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