Güney Ege'de güneşli hava sahilleri hareketlendirdi
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Güney Ege'de güneşli hava sahilleri hareketlendirdi

04.01.2021 15:33 | Son Güncelleme: 04.01.2021 16:00

Muğla'nın gözde turizm merkezleri Marmaris ve Bodrum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sahillerde hareketlilik yaşanmaya başladı.

Muğla'nın gözde turizm merkezleri Marmaris ve Bodrum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sahillerde hareketlilik yaşanmaya başladı.

"Güney Ege'nin incisi" Marmaris'te, yeni haftanın ilk gününde güneşli hava etkili oldu. Kentte hava sıcaklığı 19, deniz suyu sıcaklığı ise 21 dereceyi buldu.

Güzel havayı değerlendirmek isteyenler deniz kenarlarına gitmeyi tercih etti. 65 yaş ve üstü vatandaşlar, kısıtlamadan muaf tutuldukları zaman diliminde sahil ve plajlarda yoğunluk oluşturdu. Birçok kişi sahil kenarında yürümeyi tercih etti, bazıları ise banklarda ve plajlardaki portatif sandalyelerde oturarak güneşlendi.

Bazı kişiler, Marmaris Belediyesi Halk Plajı ile Uzunyalı ve İçmeler sahillerinde denize girerek eğlenceli zaman geçirdi.

Bodrum ilçesinde ise güneşli havayı değerlendirmek isteyenler Bodrum Kalesi çevresindeki yollarda ve sahillerde yürüyüş yapmayı ve deniz kenarındaki banklarda oturmayı tercih etti.

Yoğunluk yaşanan Kumbahçe sahilinde, çocuklar kumsalda oynayarak vakit geçirdi.

Güney Ege'de güneşli hava sahilleri hareketlendirdi
Güney Ege'de güneşli hava sahilleri hareketlendirdi
Güney Ege'de güneşli hava sahilleri hareketlendirdi
Güney Ege'de güneşli hava sahilleri hareketlendirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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