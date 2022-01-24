Güney Ege'de fırtına bekleniyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Güney Ege'de fırtına bekleniyor

Güney Ege'de fırtına bekleniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre yarın Güney Ege'de fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre yarın Güney Ege'de fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Güney Ege'de rüzgarın yarın (25.01.2022-Salı) ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına, açıklarında yer yer 9 kuvvetinde (90km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Güney Ege'deki fırtınanın Çarşamba günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Fırtınanın neden olabileceği olumsuzluklara (deniz ulaşımında aksama vb.) karşı başta denizcilerimiz olmak üzere, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi. - AYDIN

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Meteoroloji, Güney Ege, Fırtına, Salı, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title