AFYONKARAHİSAR GÜNEY'DEKİ SEÇİMDE ADAYA ÇIKAN 1 OY MERAK KONUSU OLDU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AFYONKARAHİSAR GÜNEY'DEKİ SEÇİMDE ADAYA ÇIKAN 1 OY MERAK KONUSU OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde dün yapılan belediye başkanlığı seçiminde Türkiye Komünist Partisi (TKP) adayı Sunay Akarsu'ya 1 oy çıktı.

AFYONKARAHİSAR'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde dün yapılan belediye başkanlığı seçiminde Türkiye Komünist Partisi (TKP) adayı Sunay Akarsu'ya 1 oy çıktı. Sunay Akarsu'yu, beldede tanıyan çıkmazken, 1 oyu da kendisinin mi yoksa beldeden birinin mi verdiği merak konusu oldu.

Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesi, 2012'de çıkarılan 6360 sayılı kanun kapsamında İçişleri Bakanlığı kararı ile nüfusu 2 binden az olduğu için kapatıldı. Beldeden köy statüsüne düşen Güney'de, 2014'e kadar faaliyetlerini sürdüren belediye o sene yapılan seçimlerde kapandı. Köy statüsüne geçen Güneyliler, aldıkları kararla komşu köy olan Çalışlar ile referandum yöntemiyle birleşti. Ardından verilen hukuk mücadelesi sonunda belde olma hakkını tekrar kazanan Güney'de belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimi kararı alındı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) aldığı karar doğrultusunda seçmenler dün belediye başkanı ve meclis üyelerini seçmek için sandığa gitti.

BİR OYU KİM VERDİ

8 adayın yarıştığı seçimi 1021 oy alan AK Parti adayı Erol Karabacak kazanırken, adaylardan TKP'li Sunay Akarsu'ya ise 1 oy çıktı. Beldede ikamet etmediği öğrenilen ve beldeye geldiğini gören olmadığı Akarsu'nun seçim çalışması yapmadığı da belirtildi. Akarsu'ya 1 oyu kendisinin mi yoksa belde halkından birinin mi verdiği, merak konusu oldu.

'O DA KENDİ OYUDUR'

Beldenin eski belediye başkanlarından Adem Ulupınar, TKP adayı Sunay Akarsu'yu tanımadıklarını belirtirken, verilen 1 oyla ilgili, O da kendi oyudur. Burada öyle oy çıkmaz. Vatandaş verdiyse de o da bilmeyerek, nereye oy vereceğini şaşırdığı için vermiştir dedi.

'ADAYI DA GÖRMEDİK, OYU ATANI DA'

Belde halkından Osman Yurt (72), Sunay Akarsu'yu tanımadıklarını kaydederken, Seçime girdiğimizde kağıdın üzerinde gördük onun logosunu. Oyu vereni de bilmiyoruz, öyle bir aday da yoktu burada. Adayı da görmedik, atmışlar diyorlar, atanı da görmedik. Orada kimi göreceksin Sadece orada onun ismini, yazısını gördük. Hatta bu seçimde adam yoktu burada diye konuştu.

AFYONKARAHİSAR GÜNEY'DEKİ SEÇİMDE ADAYA ÇIKAN 1 OY MERAK KONUSU OLDU
AFYONKARAHİSAR GÜNEY'DEKİ SEÇİMDE ADAYA ÇIKAN 1 OY MERAK KONUSU OLDU
AFYONKARAHİSAR GÜNEY'DEKİ SEÇİMDE ADAYA ÇIKAN 1 OY MERAK KONUSU OLDU
AFYONKARAHİSAR GÜNEY'DEKİ SEÇİMDE ADAYA ÇIKAN 1 OY MERAK KONUSU OLDU
AFYONKARAHİSAR GÜNEY'DEKİ SEÇİMDE ADAYA ÇIKAN 1 OY MERAK KONUSU OLDU
AFYONKARAHİSAR GÜNEY'DEKİ SEÇİMDE ADAYA ÇIKAN 1 OY MERAK KONUSU OLDU
AFYONKARAHİSAR GÜNEY'DEKİ SEÇİMDE ADAYA ÇIKAN 1 OY MERAK KONUSU OLDU
AFYONKARAHİSAR GÜNEY'DEKİ SEÇİMDE ADAYA ÇIKAN 1 OY MERAK KONUSU OLDU
AFYONKARAHİSAR GÜNEY'DEKİ SEÇİMDE ADAYA ÇIKAN 1 OY MERAK KONUSU OLDU
AFYONKARAHİSAR GÜNEY'DEKİ SEÇİMDE ADAYA ÇIKAN 1 OY MERAK KONUSU OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika gündem: Eren-1 Operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri kategoride arandığı belirlendi
Son dakika gündem: Eren-1 Operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri kategoride arandığı belirlendi
İçişleri Bakanlığı: 'Gri kategoriye bir çizi daha! Sözde Başkale sorumlusu Agit kod adlı Gökhan Demir etkisiz hale getirildi.'
İçişleri Bakanlığı: "Gri kategoriye bir çizi daha! Sözde Başkale sorumlusu Agit kod adlı Gökhan Demir etkisiz hale getirildi."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Murat Kurum Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AFYONKARAHİSAR GÜNEY'DEKİ SEÇİMDE ADAYA ÇIKAN 1 OY MERAK KONUSU OLDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 22:16:53. #1.16#

title