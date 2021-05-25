Güney Çin Denizi'ndeki yasa dışı balıkçılık faaliyetlerinin engellenmesi için Japonya'dan Endonezya'ya destek
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Güney Çin Denizi'ndeki yasa dışı balıkçılık faaliyetlerinin engellenmesi için Japonya'dan Endonezya'ya destek

Güney Çin Denizi'ndeki yasa dışı balıkçılık faaliyetlerinin engellenmesi için Japonya'dan Endonezya'ya destek
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya, Endonezya'ya, Güney Çin Denizinde yasa dışı balıkçılık faaliyetlerini engellemesi için devriye gemisi verecekKyodo ajansının haberine göre Japonya, Endonezya'nın münhasır ekonomik bölgesinde illegal balıkçılık faaliyetlerini önlemesi için bu ülkeye devriye gemisi teslim edecek.

Japonya, Endonezya'ya, Güney Çin Denizinde yasa dışı balıkçılık faaliyetlerini engellemesi için devriye gemisi verecek

Kyodo ajansının haberine göre Japonya, Endonezya'nın münhasır ekonomik bölgesinde illegal balıkçılık faaliyetlerini önlemesi için bu ülkeye devriye gemisi teslim edecek.

Japonya'nın Jakarta Büyükelçiliğine dayandırılan bilgiye göre bu kapsamda Balıkçılık Ajansınca kullanılan bir devriye gemisi Endonezya'ya verilecek.

Haberde Endonezya'nın daha önce, Natuna Adaları bölgesinde Çin sahil güvenlik gemilerinin balıkçılık faaliyetlerine eskortluk etmesi dolayısıyla Pekin yönetimini protesto ettiği anımsatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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