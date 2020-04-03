Güney Çin Denizi'nde Vietnam'a ait tekne battı Güney Çin Denizi'nde Vietnam'a ait bir balıkçı teknesinin Çin'e ait olduğu tahmin edilen bir gemi tarafından batırıldığı iddia edildi.

Güney Çin Denizi'nde Vietnam'a ait bir balıkçı teknesinin Çin'e ait olduğu tahmin edilen bir gemi tarafından batırıldığı iddia edildi.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, bölgedeki gerilimin göstergesi olan olay dün tartışmalı Paracel Adaları yakınlarında meydana geldi.

Vietnam'ın Kuang Ngai eyaleti yetkilileri, Çin tarafından gözaltına alınan 8 kişilik mürettebatın aynı gün serbest bırakıldığını duyurdu.

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunuyor. Yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşanıyor.

Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.

Kaynak: AA