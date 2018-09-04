Güney Çin Denizi'nde Karaya Oturan Filipinler Savaş Gemisi

Filipinli yetkililer, çarşamba gecesi Güney Çin Denizi'nde karaya oturan ülke donanmasına ait savaş gemisinin tartışmalı sulardan başarılı bir şekilde çıkarıldığını bildirdi.

Filipinler güvenlik güçlerinden iki yetkili, Associated Press'e (AP) verdikleri demeçte, donanmaya ait "BRP Gregorio del Pilar" isimli firkateynin, römorkörlar tarafından çekilerek saplandığı sığ bölgeden çıkarıldığını belirtti.

Filipinler Donanma Sözcüsü Noel Detoyato, savaş gemisinin Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı adalar yakınlarında bir resifte kıyıya doğru sürüklenerek karaya oturmasının ardından olayın "kasıtlı olmadığını" bildirmiş ve Çin'e, Manila Büyükelçiliğindeki askeri ataşe aracılığıyla kazayla ilgili bilgi vermişti.

İçinde 100'den fazla mürettebatı bulunan geminin, ABD'den satın alınan 3 savaş gemisinden biri olduğu ifade edilmişti.



Filipinler hükümeti, geçen ayın sonunda, Güney Çin Denizi'nde Pekin yönetiminin kontrolündeki ihtilaflı Spartly takımadaları çevresinde Filipinler ordusuna ait uçak ve gemilere bu yılın başından beri en az 46 telsiz uyarısı yapıldığını belirterek, Çin topraklarına izinsiz yaklaşım uyarısı yapılan söz konusu mesajlar hakkındaki rahatsızlığını Çinli muhataplarına iki kez iletmişti.