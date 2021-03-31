Güney Beldesi'nde seçim heyecanı başladı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 7 yıl aradan sonra köy statüsünden belde statüsüne dönüştürülen Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Göney Beldesi'nde, 6 Haziran'da yapılacak belediye başkanlığı seçiminin heyecanı yaşanıyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 7 yıl aradan sonra köy statüsünden belde statüsüne dönüştürülen Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Göney Beldesi'nde, 6 Haziran'da yapılacak belediye başkanlığı seçiminin heyecanı yaşanıyor.

2014 yılından nüfusunun 2 binden az olması nedeniyle Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Göney Beldesi köy statüsüne dönüştürülmüştü. 7 yıl aradan sonra Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yeniden belde statüsünü kazandı. Sinanpaşa İlçe Kaymakamı Kübra Demirer'in vekaleten belediye başkanlığı yaptığı belde tüzel kişilik kazanarak belediye seçimlerine katılma hakkı kazandı. Kasabada şimdi 6 Haziran tarihinde yapılacak olan belediye başkanlığı seçiminin heyecanı yaşanıyor.

Çok mutluyuz

Mahalle Muhtarı Süleyman Çağlar, yaptığı açıklamada, belde statüsünü kazanmak için mücadele verdiklerini söyledi. Çağlar "Burası yasa gereği burası köy statüsüne çevrilmişti. Yanda komşu köyümüz Çalışlar köyü orayla referandum ile birleştik. Daha sonra mahkemeye müracaat edildi. Mahkemede kazanıldı, belediyemiz geri verildi. Daha sonra bürokratik ve siyasi süreç başladı. İçişleri Bakanlığı, İller İdaresi Genel Müdürlüğüyle bir süreç yaşadık. Süreci hep birlikte takip ettik. Güney'den 10 kişilik bir platform kurduk onlarla birlikte gittik, geldik. Bu süreç bu şekilde başarıldı. Güney kasabamızda yaşayan halkımıza Çalışlarlı hemşerilerimize hayırlı olsun. Tabi biz çok mutluyuz. Çünkü burada 1976 yılından beri belediye vardı. Köy olduğumuzda herkes üzüldü. Çünkü hizmetleri anında elde edebiliyorduk. Gittikten sonra buradaki insanlar çok sıkıntı çekti. Çünkü hizmet Afyon'dan geliyordu. Sıkıntı çekiliyordu. Şuan o hizmetlere anında ulaşılabilecek o yüzden çok mutluyuz." dedi.

Mahalle sakinlerinden Mahmut Kester ise, beldelerini mahkeme yoluyla geri kazandıklarını dile getirdi. 6 Haziran tarihinde beldede başkanlık seçimlerinin olduğunu kaydeden Kester: "Onun için çalışmalarımız devam ediyoruz. Köy statüsünde olmak annesiz, babasız bir çocuk gibiydik biz. Ulaşımla ilgili suyla ilgili her şeyle ilgili bir sıkıntımız vardı. İnşallah 6 Haziran'dan sonra çözülecek" diye belirtti..

Belde sakinlerinden Ömer Aytepe ise belde statüsüne yeniden dönüşmenin kendisini mutlu ettiğini söyleyerek, 6 Haziran belediye başkanlığı seçimlerine hazırladıklarını kaydetti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı