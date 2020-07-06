Güney Avrupa ülkeleri, AB zirvesi öncesinde kurtarma fonu için uzlaşı arıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Güney Avrupa ülkeleri, AB zirvesi öncesinde kurtarma fonu için uzlaşı arıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ekonomik etkilerini en fazla hisseden Güney Avrupa ülkelerinden İtalya, İspanya ve Portekiz, 17-18 Temmuz tarihlerinde yapılacak Avrupa Birliği (AB) zirvesi öncesinde, kurtarma fonunun şartlarında uzlaşma sağlamak için toplantılarına başladı.

Güney Avrupa ülkeleri, AB zirvesi öncesinde kurtarma fonu için uzlaşı arıyor
06.07.2020 17:27 | Son Güncelleme: 06.07.2020 17:30

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ekonomik etkilerini en fazla hisseden Güney Avrupa ülkelerinden İtalya, İspanya ve Portekiz, 17-18 Temmuz tarihlerinde yapılacak Avrupa Birliği (AB) zirvesi öncesinde, kurtarma fonunun şartlarında uzlaşma sağlamak için toplantılarına başladı.

İlk görüşme İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Portekiz Başbakanı Antonio Costa arasında Lizbon'da gerçekleşti.

Sanchez ve Costa, düzenledikleri ortak basın toplantısında, AB zirvesinde kabul edilmesi beklenen Kovid-19'un ekonomik sonuçlarıyla mücadele için kurulacak kurtarma fonunun "ihtiyaçlara karşılık veren, akıllı ve adil dağılımı esas alması" gerektiğini söyledi.

"Temmuz, Avrupa için anlaşma ayı olmalı" diyen İspanya Başbakanı Sanchez, "Sağlık ve ekonomi alanlarında krizle karşı karşıyayız. Avrupa projesini güçlendirmek gerekiyor. Yeniden yapılanma için kurulacak AB fonuyla ilgili anlaşma sağlanması, hayat, iş ve şirket kurtaracaktır. Bu fon, insan kaynaklarının eğitiminde, ekolojik ve dijital geçiş için kullanılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Fonun dağıtımıyla ilgili "kırmızı çizgileri olmadığını" vurgulayan Costa da, "Hiçbir ülke yalnız değil, bu krizden hep birlikte çıkacağız." şeklinde konuştu.

Basına açıklanan program gereği Portekiz Başbakanı Costa, yarın da İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile Lizbon'da görüşecek.

Conte, çarşamba günü de Madrid'e geçerek İspanya Başbakanı Sanchez ile toplantı yapacak.

Sanchez'in ayrıca, gelecek hafta Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ardından da İsveç Başbakanı Stefan Löfven ile görüşmeler yapması öngörülüyor.

AB ülkeleri liderleri mevcut durumda, AB bütçesine bağlı olarak 2021-2027 arasında 1 trilyon avrodan fazla bir kurtarma fonu kurulmasını öngörürken, bunun şartlarıyla ilgili başta Hollanda, Avusturya, İsveç ve Danimarka'nın karşıt görüşte olduğu biliniyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak Haber
Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak
CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü Haber
CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı Haber
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı Haber
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez Haber
Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez
Hukukçular Adana'daki olayı konuşuyor: Maske ve sokağa çıkma cezaları iptal olur mu? Haber
Hukukçular Adana'daki olayı konuşuyor: Maske ve sokağa çıkma cezaları iptal olur mu?
Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ceza kesebilir mi? Emniyet'ten tartışmaları bitirecek açıklama geldi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ceza kesebilir mi? Emniyet'ten tartışmaları bitirecek açıklama geldi
89 yaşında baba olan Bernie Ecclestone sırrını paylaştı: Sadece D vitamini kullandım
89 yaşında baba olan Bernie Ecclestone sırrını paylaştı: Sadece D vitamini kullandım
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz
Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz
13 yaşındaki kız '10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım' demişti! Bebeği dünyaya geldi
13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi
Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı
Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine zam geldi
Adnan Oktar, bugünkü duruşmada canlı yayınlarındaki gibi davrandı
Adnan Oktar, bugünkü duruşmada canlı yayınlarındaki gibi davrandı
AB temsilcisi ile basın açıklaması yapan Çavuşoğlu'nun patlattığı espiri salonu kahkahaya boğdu
AB temsilcisi ile basın açıklaması yapan Çavuşoğlu'nun patlattığı espiri salonu kahkahaya boğdu
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! Poyraz yangına müdahaleyi zorlaştırıyor
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! Poyraz yangına müdahaleyi zorlaştırıyor
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış
7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Vagner Love, Kazakistan Ligi ekiplerinden Kairat'a transfer oldu
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Vagner Love, Kazakistan Ligi ekiplerinden Kairat'a transfer oldu
Sassuolo, Başakşehir'de oynayan Mehmet Aslanboğa'yı transfer etmek istiyor
Sassuolo, Başakşehir'de oynayan Mehmet Aslanboğa'yı transfer etmek istiyor
Rus sevgilisini 12 bıçak darbesiyle öldüren sanığın cezasına 10 yıl daha ilave edildi
Rus sevgilisini 12 bıçak darbesiyle öldüren sanığın cezasına 10 yıl daha ilave edildi
Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, topun kendisinden çıktığını söyleyerek Cüneyt Çakır'ın hatasını düzeltti
Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, topun kendisinden çıktığını söyleyerek Cüneyt Çakır'ın hatasını düzeltti
Ankara'da görülen insan eli boyutundaki örümcek vatandaşları tedirgin ediyor
Ankara'da görülen insan eli boyutundaki örümcek vatandaşları tedirgin ediyor
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler
Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk
Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk
İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! 'Kimseye anlatma' diye uyarmış
İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! "Kimseye anlatma" diye uyarmış
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Saruhan Oluç Esra Erdoğan Esra Albayrak Meral Danış Beştaş
Magazin Alişan Seda Sayan Ebru Gündeş Gonca Vuslateri
Spor İrfan Buz Gökhan Töre Bülent Uygun Henry Onyekuru Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Bakan Ankara Twitter Beşiktaş
Şu an buradasınız: Güney Avrupa ülkeleri, AB zirvesi öncesinde kurtarma fonu için uzlaşı arıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.7.2020 18:08:57. #1.15#
title