Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları'nda 7,5 büyüklüğünde deprem
Güney Atlantik'teki Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları'nda 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Güney Atlantik'teki Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları'nda 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, adalardaki Montagu'nun 100 kilometre kuzeybatısı olduğunu duyurdu.
Yerin 63,3 kilometre altında meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz