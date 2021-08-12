Güney Atlantik'te 7.5 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Güney Atlantik'te 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini ve tsunami uyarısı yapılmadığını bildirdi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Güney Atlantik'te 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini ve tsunami uyarısı yapılmadığını bildirdi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Güney Atlantik'te 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ve tsunami uyarısı yapılmadığı bildirildi. USGS, depremin Güney Sandwich Adaları'nın bir parçası olan Montagu Adası'nın yaklaşık 100 kilometre kuzeydoğusunda ve 63 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.

USGS, deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadığını bildirdi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı