Güney Atlantik Anomalisi nedir? Güney Atlantik Anomalisi neden oluşur? Güney Atlantik Anomalisi tehlikeli mi? Dünya'nın dış çekirdeğini oluşturan erimiş metalin dönerek akması nedeniyle bir manyetik alanın meydana gelmesi olayı Güney Atlantik Anomalisi olarak adlandırılır.

Dünya'nın etrafını saran bu manyetik alan, Güneş'ten gelen zararlı yüklü parçacıkların ve radyasyonun yüzeye gelmesini engelleyerek insan hayatını koruyor. Peki, Güney Atlantik Anomalisi nedir? Güney Atlantik Anomalisi neden oluşur?

GÜNEY ATLANTİK ANOMALİSİ NEDİR?

NASA, Güney Atlantik Anomalisi'ndeki manyetik alan zayıflığının büyüdüğünü ve bu bölgesel zayıflamanın batıya doğru kaydığını açıkladı. Bu olaya Güney Atlantik Anomalisi olarak adlandırılır.

Güney Atlantik Anormalliği de denilen Güney Atlantik Anomalisi, Van Allen kuşağının Dünya yüzeyine en yakın noktaya gelip, Dünya'nın manyetik alanında anormalliğe neden olan bir alandır.

GÜNEY ATLANTİK ANOMALİSİ TEHLİKELİ MİDİR?

Dünya'nın bu bölgesindeki manyetik alanın zayıf olması nedeniyle içeriye yüklü parçacıklar girmekte ve bu durum, yörüngedeki uyduları normalden daha yüksek radyasyon seviyelerine maruz bırakarak, elektronik cihazlarının aksamasına yol açmaktadır.