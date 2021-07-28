Güney Asya ülkesi Butan'da yetişkin nüfusun 90'ı Kovid-19'a karşı aşılandı
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Güney Asya ülkesi Butan'da yetişkin nüfusun 90'ı Kovid-19'a karşı aşılandı

Güney Asya ülkesi Butan'da yetişkin nüfusun 90'ı Kovid-19'a karşı aşılandı
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Güney Asya ülkesi Butan'da, bir hafta içinde yetişkin nüfusun yüzde 90'ının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tamamen aşılandığı bildirildi.

Güney Asya ülkesi Butan'da, bir hafta içinde yetişkin nüfusun yüzde 90'ının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tamamen aşılandığı bildirildi.

Butan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 800 bin kişilik nüfusa sahip ülkenin, yetişkin nüfusunun yüzde 90'ına ikinci doz Kovid-19 aşısı yapılarak, tamamen aşılandığı belirtildi.

Butan Sağlık Bakanı Dechen Wangmo, aşılamanın amacının olabildiğince kısa sürede sürü bağışıklığını sağlamak olduğunu belirtti.

UNICEF temsilcisi Will Parks, aşılama kampanyasını "Muhtemelen salgın sırasında yürütülen en hızlı aşılama" şeklinde yorumladı.

Butan, ABD'den, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında yarım milyon doz Moderna aşısı almış, Danimarka, Hırvatistan ve Bulgaristan'dan 400 binden fazla AstraZeneca aşısı temin etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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