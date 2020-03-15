Güney Asya liderlerinden Kovid-19 için iş birliği çağrısı
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Güney Asya liderlerinden Kovid-19 için iş birliği çağrısı

YENİ Güney Asya Bölgesel İşbirliği Teşkilatına (SAARC) üye ülkelerin lideri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının bölgede yayılmasını önlemek için yakın iş birliği çağrısında bulundu.

15.03.2020 19:40 | Son Güncelleme: 15.03.2020 19:40
Güney Asya liderlerinden Kovid-19 için iş birliği çağrısı

YENİ Güney Asya Bölgesel İşbirliği Teşkilatına (SAARC) üye ülkelerin lideri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının bölgede yayılmasını önlemek için yakın iş birliği çağrısında bulundu.

Afganistan, Bangladeş, Butan, Hindistan, Maldivler, Nepal ve Sri Lanka liderleri ile Pakistan'dan bir temsilci, video konferans üzerinden Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Liderlerin görüşmesinde, Pakistan Başbakanı İmran Han'ı, Sağlık Bakanı Zafer Mirza temsil etti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Güney Asya ülkelerince hastalığın yayılmasına karşı kullanılması için "Kovid-19 acil durum fonu" oluşturulmasını önerdi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, salgından ciddi derecede etkilenen İran ile ülkesinin açık sınırı bulunmasından kaygılandıklarını ifade etti.

Maldivler Devlet Başkanı İbrahim Muhammed Salih ve Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, adalarına gelen turistler sebebiyle endişeli olduklarını belirtti.

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, Güney Asya ülkelerinin sağlık yetkilileri arasında konferans yapılmasını teklif etti.

Pakistan Başbakanı Han'ı temsilen görüşmeye katılan Mirza ise "Hindistan'ın işgalindeki Cammu Keşmir'de" Kovid-19 virüsünün rapor edilmesinin endişe konusu olduğunu belirterek, acil sağlık durumunu hesaba katarak bölgedeki tüm kısıtlamaların bir an önce kaldırılmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

Güney Asya Bölgesel İşbirliği Teşkilatı

Güney Asya ülkeleri arasında bölgesel iş birliğini geliştirmek fikriyle, kurulum çalışmaları 1980'de Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da düzenlenen zirveyle başlayan SAARC, 8 Aralık 1985'te Bangladeş'in başkenti Dakka'da Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Butan, Maldivler, Nepal ve Sri Lanka'nın devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla yapılan toplantıda resmen kurulmuştu. Yeni Delhi'de 2007'de düzenlenen "14. SAARC Zirvesi"nde 7 üyeye ek olarak Afganistan örgüte üye kabul edilmişti.

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Kaynak: AA

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