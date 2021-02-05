Güney Asya Kültür Okulu Esenler'de başlıyor

Esenler Belediyesi, Güney Asya kültürünü yakından tanımak ve uluslararası hoşgörünün gelişmesine katkı sağlamak amacıyla Güney Asya Kültür Okulu'nu başlatıyor.

Kültürler arası ilişkilere katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen Dünya Kültür Akademisi'nin ikinci adımı Güney Asya Kültür Okulu'na kayıtlar başladı.

Esenler Belediyesi ile Bab-ı Alem, Selam ve Turkuaz Uluslararası Öğrenci Dernekleri ortaklığında çevrim içi yapılacak derslere başvurular 11 Şubat'a kadar devam edecek.

Kuala Lumpur YEE Müdürü Dr. Ömer Altun, Güney Asya Uzmanı ve Gazeteci Abdullah Zerrar, Gasam Başkanı Cemal Demir ve Güney Asyalı uzmanların katılımıyla 13 Şubat'ta Zoom uygulaması üzerinden başlayacak eğitimler, 27 Şubat 2021'de sona erecek.

Güney Asya'daki düğün, giyim, yemek, enstrüman ve çocuk oyunları kültürlerinin ele alınacağı eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edilecek.

Pragrama https://onlineislemler.esenler.bel.tr/omis/#/anket/anket'id=4168536 adresinden başvurulabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref