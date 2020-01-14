Güney Asya kara teslim: Onlarca kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kayıp var

14.01.2020 14:40 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:40

Güney Asya'da etkili olan olumsuz hava koşulları Afganistan'ın yanı sıra Pakistan, Hindistan ve Keşmir'de onlarca kişinin ölmesine, çok sayıda kişinin de kaybolmasına neden oldu.



Keşmir



Kar yağışı, çığ ve aşırı yağışların yol açtığı seller nedeniyle Pakistan'ın kontrolündeki Keşmir'de son 24 saatte en az 57 kişi yaşamını yitirdi. Euronews.com'da Görüntüle