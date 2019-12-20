Güney Asya'da meydana gelen 6,1 şiddetindeki deprem 4 ülkeyi birden salladı
Güney Asya'da meydana gelen 6,1 şiddetli depremden Pakistan, Tacikistan, Özbekistan ve Afganistan etkilendi.
Güney Asya'da bugün saat 14.39'da meydana gelen 6,1 şiddetindeki deprem 4 ülkeden hissedildi. Pakistan, Tacikistan, Özbekistan ve Afganistan depremden etkilenen ülkeler oldu. Depremin merkez üssü, Pakistan, Afganistan ve Hindistan arasında yer alan Hindikuş bölgesi olarak bildirildi.
4 ÜLKE BİRLİKTE SALLANDI
Görgü tanıkları, meydana gelen depremin Pakistan, Afganistan ve Hindistan'daki evleri aynı zamanda salladığını dile getirdi.
Google verilerine göre deprem, Pakistan, Tacikistan, Özbekistan ve Afganistan ülkelerinde hissedildi.