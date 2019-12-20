Güney Asya'da meydana gelen 6,1 şiddetindeki deprem 4 ülkeyi birden salladı
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Güney Asya'da meydana gelen 6,1 şiddetindeki deprem 4 ülkeyi birden salladı

Güney Asya'da meydana gelen 6,1 şiddetli depremden Pakistan, Tacikistan, Özbekistan ve Afganistan etkilendi.

20.12.2019 15:23 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:23
Güney Asya'da meydana gelen 6,1 şiddetindeki deprem 4 ülkeyi birden salladı

'da bugün saat 14.39'da meydana gelen 6,1 şiddetindeki 4 ülkeden hissedildi. , Tacikistan, Özbekistan ve depremden etkilenen ülkeler oldu. Depremin merkez üssü, Pakistan, Afganistan ve Hindistan arasında yer alan Hindikuş bölgesi olarak bildirildi.

4 ÜLKE BİRLİKTE SALLANDI

Görgü tanıkları, meydana gelen depremin Pakistan, Afganistan ve Hindistan'daki evleri aynı zamanda salladığını dile getirdi.

Google verilerine göre deprem, Pakistan, Tacikistan, Özbekistan ve Afganistan ülkelerinde hissedildi.

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