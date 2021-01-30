Güney Amerika ülkeleri, Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü nedeniyle Brezilya'ya seyahat kısıtlamaları getirdi
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Güney Amerika ülkeleri, Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü nedeniyle Brezilya'ya seyahat kısıtlamaları getirdi

30.01.2021 15:19 | Son Güncelleme: 30.01.2021 15:22
Güney Amerika ülkeleri, Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü nedeniyle Brezilya'ya seyahat kısıtlamaları getirdi

RIO DE Güney Amerika ülkeleri, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyon geçirmiş türünün yayılmasını önlemek için Brezilya'ya seyahat kısıtlaması getirdi.

RIO DE Güney Amerika ülkeleri, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyon geçirmiş türünün yayılmasını önlemek için Brezilya'ya seyahat kısıtlaması getirdi.

Kolombiya, Peru, Arjantin ve Guyana, Kovid-19'un daha hızlı yayılan mutasyon geçirmiş türünün yayılmasını önlemek amacıyla, ABD'nin ardından Kovid-19 kaynaklı en fazla ölümün görüldüğü Brezilya'ya yapılacak seyahatleri geçici olarak durdurma kararı aldı.

Güney Amerika ülkelerinden Kolombiya, 28 Ocak'ta, Guyana ise 29 Ocak'ta, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Brezilya'ya 30 günlüğüne uçuş yasağı getirdiklerini duyurdu.

Vaka sayılarının 2 milyona yaklaştığı Arjantin 1 Şubat'tan itibaren Brezilya'ya yapılan uçuş sayısını yarı yarıya azaltmaya karar verirken, salgından etkilenen Peru, 26 Ocak'ta Brezilya ile uçuşları geçici iptal etti.

Brezilya'nın Amazon eyaletindeki Manaus kentinin yanı sıra Rondonia eyaletinin başkenti Porto Velho gibi bazı kentler salgından olumsuz etkilendi.

Ay başında ikinci salgın dalgasının vurduğu 2 milyon nüfuslu Manaus'ta Kovid-19 nedeniyle tıka basa dolan hastanelerde oksijen tüpü tükenirken çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'nın eski sağlık bakanı Luiz Henrique Mandetta ise yerel basına yaptığı açıklamada, Kovid-19'un mutasyon geçirmiş yeni türünün iki ay içinde Brezilya'da büyük bir salgına neden olabileceğini söyledi.

Brezilya'da 222 bin 275 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti, ülkede şimdiye kadar 9 milyon 119 binden fazla Kovid-19 vakasına rastlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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