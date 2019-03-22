Güney Amerika Liderleri Prosur İçin Şili'de Buluştu

Güney Amerika'nın 11 ülkesi, Güney Amerika İlerleme Forumu (Prosur) için Şili'de buluştu. Programa Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun davet edilmemesi dikkat çekti.

Güney Amerika'nın 11 ülkesi, Güney Amerika İlerleme Forumu (Prosur) için Şili'nin başkenti Santiago'da bir araya geldi. La Moneda Sarayı'nda başlayan görüşmelere Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera ev sahipliği yaparken; Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Kolombiya Devlet Başkanı Ivn Duque, Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo, Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra'nın yanı sıra Uruguay, Bolivya, Guyana ve Surinam'dan temsilciler katıldı.

Güney Amerika'nın kalbi Şili'de atacak

Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Ekvador, Paraguay ve Peru devlet başkanlarının yanı sıra Uruguay, Bolivya, Guyana ve Surinam'dan Şili'nin başkenti Santiago'ya gelen Güney Amerika'nın 11 üst düzey yetkilisi Prosur bloğunu masaya yatıracak.

"Güney Amerika İlerleme Forumu için çalışacağız"

Şili Devlet Başkanı, Santiago'da başlayan görüşmelerin ilk gününde yapılan açılış konuşmasında, "Hepinize geldiğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Beş yıldan fazla bir süredir bölge başkanları bir araya gelmedi. Entegrasyonu destekleyen toplantı ve koordinasyon açık bir diyalog forumu oluşturmak istiyoruz, İdeolojisiz ve bürokrasisiz bir forum olmasını istiyoruz. Güney Amerika İlerleme Forumu (Prosur) için çalışacağız" dedi.

Maduro'yu neden çağırmadığını açıkladı

Şili Devlet Başanı Pinera, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun toplantıya davet edilmediğini açıklayarak, "Venezuela demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün gerekliliklerini yerine getirmediği, halkının özgürlüklerine ve insan haklarına saygı göstermediği için hariç tutuldu" ifadelerini kullandı.

Güney Amerika'da kalan son iki sosyalist hükümet Bolivya ve Uruguay'ın devlet başkanları Evo Morales ile Tabaré Vzquez'in ise programa kendilerini temsilen katılımcı göndermesi dikkat çekti.

Şili Devlet Başkanı Sebastin Pinera ve Kolombiya Devlet Başkanı Ivn Duque tarafından tasarlanan 'Prosur Bloğu'nun, 2008'de doğan ve on iki üyesi olan Güney Amerika Ülkeleri Birliği'nin (Unasur) yerini alması planlanıyor. - SANTİAGO

Kaynak: İHA